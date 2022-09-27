Ивакаев Степ. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвакаев Степ. Вас.

Ивакаев Степ. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ивакаев Степ. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Шенталинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.