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Волков Сергей Евстаф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волков Сергей Евстаф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Тарусский уезд, Осоинской

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