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Иванов Як. Калинник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Як. Калинник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Белоярской, д. Баженово

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