Саченко Дормид. Денис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаченко Дормид. Денис.

Саченко Дормид. Денис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саченко Дормид. Денис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Каменской, д. Устина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.