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Лепехин Калистрат Зииовьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лепехин Калистрат Зииовьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюкалинский уезд, с. Гусино

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