Яфинов Петр Коз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯфинов Петр Коз.

Яфинов Петр Коз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яфинов Петр Коз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Домаховской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.