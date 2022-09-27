Костанян Леон Агапетович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостанян Леон Агапетович

Костанян Леон Агапетович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Костанян Леон Агапетович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Шушинский уезд, г. Шуша

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.