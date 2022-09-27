Степанов Карл Липпел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Карл Липпел.

Степанов Карл Липпел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степанов Карл Липпел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Вольмарский уезд, Ст. Салацкой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.