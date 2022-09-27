Антоненко Тимофей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоненко Тимофей Михайлович

Антоненко Тимофей Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антоненко Тимофей Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.