Татров Сабир Саф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатров Сабир Саф.

Татров Сабир Саф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Татров Сабир Саф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Спасской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.