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Нестеров Емел. Нест.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нестеров Емел. Нест.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Ржевский уезд, Казанской, д. Беленова

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