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Щербаков Андриян Потапов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щербаков Андриян Потапов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Мысовочелнинской, Орлов.

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