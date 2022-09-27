Прокофьев Ив. Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Ив. Прок.

Прокофьев Ив. Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прокофьев Ив. Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Псковский уезд, с. Павлова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.