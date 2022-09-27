Холостов Никол. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолостов Никол. Петр.

Холостов Никол. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Холостов Никол. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Семеновск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.