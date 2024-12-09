Федосеев Александр Федосеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеев Александр Федосеев

Федосеев Александр Федосеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федосеев Александр Федосеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Воронинск. д. Якунска.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.