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Стребезов Яков Харитонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стребезов Яков Харитонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Хопёрский округ, ст. Тишанской

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