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Дементьев Сил. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дементьев Сил. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Архангельской с. Арханг.

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