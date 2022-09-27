Анашкин Сем. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнашкин Сем. Никол.

Анашкин Сем. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Анашкин Сем. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Алексинский уезд, Суходольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.