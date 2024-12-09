Соловей Лев Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловей Лев Даниилович

Соловей Лев Даниилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соловей Лев Даниилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Репинской, д. Постебище

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.