Пацкин Ег. Никф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПацкин Ег. Никф.

Пацкин Ег. Никф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пацкин Ег. Никф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Уржумский уезд, Лебяжск., д. Симошлик.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.