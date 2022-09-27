Толмачев Иллар. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолмачев Иллар. Ив.

Толмачев Иллар. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Толмачев Иллар. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Обоянский уезд, Медвенск. с. Оскольск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.