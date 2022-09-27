Бурдиашвили Давид Остапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурдиашвили Давид Остапов

Бурдиашвили Давид Остапов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бурдиашвили Давид Остапов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Телавский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.