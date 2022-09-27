Агалаков Дмитрий Васильев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгалаков Дмитрий Васильев.

Агалаков Дмитрий Васильев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Агалаков Дмитрий Васильев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Верховск. вол., Кобры

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.