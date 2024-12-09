Гвоздев Авксентий Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГвоздев Авксентий Матвеев

Гвоздев Авксентий Матвеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гвоздев Авксентий Матвеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Травн. Озер., с. Травник.

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1884
Неизвестно
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.