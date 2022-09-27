Рыбаконников Конст. Сергеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбаконников Конст. Сергеев.

Рыбаконников Конст. Сергеев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рыбаконников Конст. Сергеев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Чистюнской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.