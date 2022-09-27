Климович Петр Ал. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимович Петр Ал.

Климович Петр Ал.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Климович Петр Ал.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, Ст. Дятлов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.