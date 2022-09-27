Савкин Ив. Плат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавкин Ив. Плат.

Савкин Ив. Плат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савкин Ив. Плат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Карачевский уезд, с. Родогощи.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.