Фомин Осип Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Осип Мих.

Фомин Осип Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фомин Осип Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Кашинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.