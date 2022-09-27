Полоз Федот Лукьян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолоз Федот Лукьян.

Полоз Федот Лукьян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полоз Федот Лукьян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, с.Добряша

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.