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Апикешов Яков Прокофьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Апикешов Яков Прокофьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Новатроицкой, д. Дмитр.

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