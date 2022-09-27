Дюрягин Иван Ермолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюрягин Иван Ермолович

Дюрягин Иван Ермолович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дюрягин Иван Ермолович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Каменская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.