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Безпрозванный Дан. Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Безпрозванный Дан. Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Кузнецкий уезд, г. Кузнецк

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