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Ефимовский Аркадий Михайлов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ефимовский Аркадий Михайлов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Вотложем. д. Выставки.

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