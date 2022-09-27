Кравец Мефодий Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравец Мефодий Евсеев

Кравец Мефодий Евсеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кравец Мефодий Евсеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, с. Волошино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.