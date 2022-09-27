Кулаковский Мирон Никифоров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулаковский Мирон Никифоров.

Кулаковский Мирон Никифоров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кулаковский Мирон Никифоров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Ливенский уезд, Речицк. д. Безодновки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.