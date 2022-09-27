Громов Васил. Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромов Васил. Петров

Громов Васил. Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Громов Васил. Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Варнавинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.