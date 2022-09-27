Орлов Ег. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Ег. Андр.

Орлов Ег. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Орлов Ег. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Богородский уезд, Буньковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.