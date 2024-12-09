Кузнецов Яков Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Яков Дмитриевич

Кузнецов Яков Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Яков Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, г. Змеиногорск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.