Часовенный Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧасовенный Михаил Иванович

Часовенный Михаил Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Часовенный Михаил Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, д. Красноков.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.