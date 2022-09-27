Николаев Василий Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Василий Ив.

Николаев Василий Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николаев Василий Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Монастырск. д. Деребино.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.