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Ерундов Степан Агеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ерундов Степан Агеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Троицкая, с. Барск.-Батр.

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