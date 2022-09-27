Паньков Федот Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаньков Федот Тим.

Паньков Федот Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Паньков Федот Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Каинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.