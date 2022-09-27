Грачев Василий. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачев Василий.

Грачев Василий.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грачев Василий.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Мурминской., д. Слюпин

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.