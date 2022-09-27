Хаджиов Нур Магома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаджиов Нур Магома

Хаджиов Нур Магома

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хаджиов Нур Магома
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Дагестанская область, Аварский округ, с.Рукуджи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.