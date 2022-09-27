Левин Максим Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевин Максим Ильич

Левин Максим Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Левин Максим Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Керенский уезд, Ягановской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.