Ошурко Тим. Прокоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшурко Тим. Прокоф.

Ошурко Тим. Прокоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ошурко Тим. Прокоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Туринский уезд, Велижанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.