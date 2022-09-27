Омельченко Анд. Гр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОмельченко Анд. Гр.

Омельченко Анд. Гр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Омельченко Анд. Гр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, д. Клони

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.