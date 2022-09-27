Головалевский Исак Лейбов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловалевский Исак Лейбов

Головалевский Исак Лейбов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Головалевский Исак Лейбов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.