Фурцев Логин Савел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурцев Логин Савел.

Фурцев Логин Савел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фурцев Логин Савел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Франовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.