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Прохвирак Дмитрий Романов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прохвирак Дмитрий Романов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Глазовский уезд, Рыбаковской вол.

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